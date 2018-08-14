Париж, 14 августа, 2018, 13:44 — ИА Регнум. Безработица во Франции возобновила медленное снижение, ее показатель достиг 9,1%, что хуже ожидаемого результата, сообщает агентство France Presse.

Эверетт Шинн. Безработные. 1908

Показатель остается выше уровня 8,9%, достигнутого в конце 2017 года.

По последним данным, опубликованным во вторник, 14 августа, национальным институтом статистики, во Франции зарегистрировано 2,7 млн безработных во втором квартале 2018 года.

«Это не так плохо, но все еще недостаточно. Мы полагаем, что уровень безработицы будет снижаться», — заявила министр труда Мюриэль Пенико.

Правительство рассчитывает на результаты реформы трудового кодекса, действующей с осени 2017 года, профессиональную подготовку и страхование по безработице.

Напомним, в ходе предвыборной кампании президент Эммануэль Макрон обещал снизить уровень безработицы до 7% к 2022 году.