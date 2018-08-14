Киев, 14 августа, 2018, 13:20 — ИА Регнум. На Украине чиновники правительства и банкиры с восторгом восприняли согласие Международного валютного фонда посетить Киев в сентябре.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

В частности, исполняющая обязанности министра финансов Украины Оксана Маркарова проинформировала, что министерство финансов Украины планирует обсудить с миссией МВФ дальнейшие условия сотрудничества.

«Без сомнения, приезд новой полной миссии фонда после длительного перерыва является свидетельством хорошего диалога по многим вопросам, включая обеспечение устойчивой бюджетной политики, удержание дефицита в рамках утвержденного бюджета, борьбу с коррупцией и другое. Мы заинтересованы обсудить с Фондом как все текущие вопросы, так и продолжение сотрудничества после окончания программы в марте 2019 года для обеспечения стабильности и предсказуемости развития Украины для граждан, национального бизнеса и внешних инвесторов», — сказала Маркарова.

В пресс-службе минфина проинформировали, что рассчитывают дополнительно получить от Всемирного банка 800 млн долл. и 1 млрд евро от ЕС.

«Положительные результаты, над достижением которых министерство финансов будет работать вместе с МВФ, позволят не только пополнить резервы Нацбанка Украины, но и откроют путь к привлечению финансирования государственного бюджета на льготных условиях с использованием гарантии Всемирного банка ($800 млн) и макрофинансовой помощи ЕС в размере €1 млрд», — добавила Маркарова.

Кроме того, инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса считает, что украинское правительство договорилось с МВФ о выделении очередного кредита.

«Ура! К нам едет ревизор. Позитив в понедельник. Миссия МВФ едет в Киев. И это очень хорошая новость для украинцев, в отличие от героев Гоголя. Миссия приезжает уже 6 сентября. А значит, договорились. Миссия бы не приезжала в Киев, если бы не было достигнуто договоренностей. Далеко лететь никто бы не стал просто так. А это значит, что 19 сентября миссия улетит в Вашингтон, домой, и уже через пару недель правление Фонда сможет принять решение о предоставлении транша. И дать этим сигнал всем участникам рынка, что у нас все будет хорошо. Сейчас, на фоне турецкого кризиса, это очень важно. И самая хорошая новость для гривны. Ей осенью поддержка не помешает, а то дурной пример турецкой лиры может быть заразителен», — отметил Фурса на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в марте 2015 года правительство Украины и МВФ подписали меморандум о сотрудничестве. В течение четырех лет Фонд должен был выделить Украине $17,5 млрд. В рамках этой программы украинское правительство получило уже четыре транша на общую сумму $8,7 млрд. Последний — в апреле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа МВФ анонсировал визит миссии Фонда в Киев. Кредиторы будут работать на Украине с 6 по 19 сентября. В Нацбанке Украины заявили, что этот визит улучшит ситуацию в украинской экономике.