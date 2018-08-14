Москва, 14 августа, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Поисковый портал модной одежды и аксессуаров Lookbuck продолжает расширять каталог за счет заключения партнерских отношений с новыми торговыми площадками федерального уровня.

Логотип Lookbuck

Как отметили представители сервиса, в данный момент Lookbuck сотрудничает более чем с 50 магазинами русскоязычной Сети, включая федеральные платформы, которые, в свою очередь, предлагают отечественному потребителю оригинальную продукцию Dolce&Gabbana, Adidas Originals, Mexx, Esprit и другим всемирно известных производителей. С полным списком представленных брендов, можно узнать на главной странице сайта: https://lookbuck.com.

В преддверии осени портал планирует еще больше расширить свой каталог, в первую очередь за счет новых коллекций курток и обуви, как мужской, так и женской. С помощью функционала поискового сервиса уже сейчас можно найти самую свежую продукцию брендов Urban Fashion, Merrell, Asos, Al Franco, La Reine Blanche, Virtuale Fur Collection. Подробнее с каталогом курток можно ознакомиться на странице: https://lookbuck.com/kurtki, выбрать подходящую модель с помощью фильтров, а затем совершить покупку непосредственно на сайте официального магазина.

Для актуального расширения каталога и доступа посетителей Lookbuck к модным новинкам сезона 2018−2019 портал продолжил сотрудничество с передовыми интернет-магазинами России — магазином меха «Снежная Королева», магазином «Спортмастер», ЦУМ и Asos. Таким образом, общее количество представленных в поиске сервиса позиций достигло показателя в два миллиона моделей.

От подобно партнерства в выигрыше оказываются все. Магазины получают заинтересованных клиентов, которые попадают к ним на сайты уже для оформления покупки. А пользователи, в свою очередь, могут комфортно искать модели осенней одежды, курток, обуви, аксессуаров, сравнивать цены, следить за распродажами и, что немаловажно, пользоваться уникальной системой «луков» — нововведением Lookbuck в мире модного шопинга.

Представители сервиса также отметили, что параллельно с расширением списка магазинов-партнеров, портал планирует увеличить аудиторию посетителей, преимущественно в регионах. Выбирая торговые площадки, основной акцент работники сервиса делали на те платформы, которые доставляют свою продукцию по всей стране — от Калининграда до Владивостока.