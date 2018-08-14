Киев, 14 августа, 2018, 13:16 — ИА Регнум. Украинские эксперты отмечают важность приезда в Киев миссии Международного валютного фонда (МВФ), которая анонсирована на сентябрь 2018 года.

На мели

В частности, директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров считает, что для Украины визит представителей МВФ важнее, чем возможный приезд президента США Дональда Трампа.

«Для Украины миссия МВФ в сентябре поважнее, чем даже возможный визит Д.Трампа. Астрологи из кабмина всё чаще стали нас уверять, мол, всем уже кажется, что жизнь налаживается, даже снова появились на TV со своими зычными голосами певцы Международного валютного фонда. Так, минфин запел, что планирует с 6 по 19.09 обсудить в Киеве с миссией МВФ продолжение сотрудничества после окончания программы расширенного финансирования в марте 2019 года. В свою очередь Нацбанк вчера заголосил, дескать, приезд миссии МВФ в Украину — это «шаг к снижению неопределенности и улучшению ожиданий», — отметил Гончаров 14 августа на своей странице в Фейсбуке.

Он призвал правительство изменить условия сотрудничества с МВФ.

«Ну, а я на месте минфина и НБУ постарался бы вспомнить, какие аргументы использовались представителями МВФ, чтобы загнать украинскую экономику с её «выдающимся» Урядом (правительством) в такой тяжелейший кризис. Я бы, честно говоря, задумался, наступать ли снова на те же самые грабли?» — добавил Гончаров.

Он также прогнозирует обвал гривны до 30 грн за доллар.

«А что делать рядовым украинцам в этой ситуации… Осталось тихо сидеть и смотреть, как доллар США оказывает давление на гривну, а она безропотно показывает локальные обвалы. Правда, в такие моменты Владимир Гройсман выходит со своим очередным псалмом, посыл которого один и тот же — скоро все наладится, и мы заживем как раньше. Но, это уже вряд ли, потому что будет еще более мощная волна кризиса, она уведет гривну в район 30 грн./долл., и сколько они там простоят — один Аллах знает. Зато МВФ знает новую цену на газ для населения Украины», — подытожил Гончаров.

Кроме того, политолог Владимир Цибулько сообщил, что ранее Турция также сотрудничала с МВФ. По его словам, теперь экономика Турции «рушится».

"Только что подтверждено, что МВФ направляет миссию для продолжения сотрудничества с Украиной. Учитывая то, как рушится соседняя Турция, нам это сотрудничество сейчас крайне необходимо. В свое время та же Турция экономически оздоровилась именно в результате сотрудничества с МВФ. Теперь она уже не нуждается в таком сотрудничестве, но нам оно (сотрудничество с МВФ — ред.) накануне больших выплат крайне необходимо», — написал Цибулько в Фейсбуке.

Как сообщалось, ранее глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман заявил, что миссия фонда посетит Украину 6−19 сентября. Кредиторы обсудят условия предоставления Киеву очередного кредита.

«По запросу украинских властей миссия МВФ посетит Киев 6−19 сентября, чтобы обсудить последнее политическое и экономическое развитие. Миссия также обсудит следующие шаги, в том числе финансовую помощь со стороны МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение устойчивого роста», — заявил Люнгман.

Напомним, в мае 2018 года премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что в течение следующих четырех лет правительство должно погасить долги на общую сумму 27 млрд долларов.