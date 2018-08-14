Екатеринбург, 14 августа, 2018, 13:10 — ИА Регнум. В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют вечером 14 и в течение дня 15 августа прохождение грозового фронта, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

Камиль Коро. Порыв ветра. 1870

Ожидаются сильные дожди и град, а также шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду. В связи с прогнозируемой непогодой спасатели рекомендует свердловчанам соблюдать меры безопасности в период неблагоприятных погодных явлений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области это уже третье штормовое предупреждение в текущем месяце. Ранее непогода разбушевалась 3 и 8−9 августа.

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Напомним, что 10 августа, на следующий день после обильных ливней, поднялся уровень воды в реке Южная Шуралка в Кировграде. Поднявшаяся вода буквально смыла пешеходный мост и часть дороги, ведущей в пригородный посёлок. По данным фактам была организована прокурорская проверка.