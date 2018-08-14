Самара, 14 августа, 2018, 13:01 — ИА Регнум. «АвтоВАЗ» объявил о старте производства автомобилей нового семейства Lada Granta, в которое входят седан, универсал, хэтчбэк и лифтбэк. Об этом 14 августа сообщила пресс-служба компании.

Трубин Валера Фирменный диск Lada Granta

Сообщение сопровождается фотографией, на которой запечатлены модели. О принадлежности машин к новому семейству Granta говорит их передняя часть, выполненная в фирменной X-стилистике. Пресс-служба отмечает, что премьерный показ автомобилей состоится на Московском автосалоне, который пройдёт в период с 29 августа по 9 сентября 2018 года.

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Напомним, ранее ИА REGNUM сообщило о том, что «АвтоВАЗ» запатентовал приборную панель для Lada Granta. Новая панель отличается от старой радиальным расположением цифр спидометра и тахометра, а также увеличенным дисплеем бортового компьютера.