Лондон, 14 августа, 2018, 12:57 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поблагодарила 14 августа за оперативность и смелость сотрудников лондонской полиции, пострадавших после того, как автомобиль врезался в заграждения у здания британского парламента.

Kremlin.ru Тереза Мэй

Об этом Мэй заявила на своей странице в Twitter.

«Мои мысли с теми, кто получил ранения в результате инцидента в Вестминстере. Я благодарна работникам экстренных служб за оперативную реакцию и смелость», — подчеркнула она.

В свою очередь, как сообщает британская радиостанция LBC, транспортная полиция страны усиливает патрули по всей Англии, Шотландии и Уэльсу.

Напомним, ранее автомобиль врезался в ограждения, находящиеся у здания британского парламента в Лондоне, в результате чего пострадали несколько человек. Водитель был задержан.