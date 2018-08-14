Москва, 14 августа, 2018, 12:48 — ИА Регнум. Компания «Натали Турс» де-факто прекратила свою деятельность — случилось именно то, о чем эксперты рынка в течение трех последних лет предупреждали государство, но почему-то не получали от него никакой реакции, сказала в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 августа, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

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Ранее на сайте «Натали Турс» появилось объявление о приостановке операционной деятельности. Позже президент компании Владимир Воробьев опроверг эту информацию. В компании по-прежнему обещают возобновить продажи туров 1 октября, а тем, кто купил туры на 2018 год и по вине «Натали Турс» никуда не поехал, предлагают перенести оплаченную услугу на 2019 год.

То, что произошло с «Натали Турс», нетипично для нашего рынка. Такого у нас никогда не было. Для того, чтобы выяснить, что именно в конечном счете стало причиной их краха, понадобится провести финансовый мониторинг. Он позволит понять, что происходило с финансовыми потоками внутри компании в последние три года.

Другой интересный момент заключается в том, что на протяжении трех последних лет мы сигнализировали государству о возможности возникновения подобных проблем у этой компании и у ее клиентов. Но в федеральном агентстве утверждали, что у «Натали Турс» все хорошо.

Де-факто эта компания уже не работает. Я не могу себе представить, чтобы после 1 октября хоть один человек купил у них хоть один тур. Вероятность возобновления работы стремится к нулю, хотя де-юре они продолжают работать. 3 сентября их должны исключить из реестра туроператоров. После этого может начаться выплата страховок.