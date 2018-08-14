Якутск, 14 августа, 2018, 12:46 — ИА Регнум. С начала пожароопасного сезона в Якутии прямой ущерб от лесных пожаров в регионе составил более 90 млн рублей. Об этом сообщила 14 августа пресс-служба республиканского департамента по лесным отношениям.

Ylvers Пожар в лесу

Основной причиной возникновения природных пожаров на территории региона стали грозы и неосторожные действия граждан при обращении с огнём, сообщили ИА YakutiaMedia в экстренных службах. Отмечается, что дознавателями Госпожнадзора установлены 13 лиц, причастных к возникновению 12 природных пожаров в 11 районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Якутии сложилась крайне непростая ситуация с лесными пожарами. Периодически площадь возгораний леса в республике достигала 1,3 млн гектаров. Три раза пламя вплотную подходило к населённым пунктам региона.

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