Люксембург, 14 августа, 2018, 12:51 — ИА Регнум. Президентская чета была приглашена на ужин герцогом Люксембургским Анри и его супругой Марией Терезой, сообщает Europe1.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

По сообщению Елисейского дворца, ужин состоялся в воскресенье вечером, 12 августа, в резиденции Великого герцога Люксембургского, расположенной в нескольких километрах от замка Форт Брегансон, где сейчас отдыхает президентская чета.

С 1945 года существует традиция, согласно которой глава государства Франции, находящийся в Форт Брегансоне, непременно должен встретиться «со своим ближайшим соседом».

Напомним, Великий герцог Анри со своей супругой находились с визитом 19 марта 2018 года в Елисейском дворце. Этот визит стал первым государственным визитом во Францию суверенного Люксембурга за последние 40 лет.