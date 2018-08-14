Палермо, Италия, 14 августа, 2018, 12:14 — ИА Регнум. Управление по борьбе с мафией Палермо конфисковало у двух предпринимателей имущество на общую сумму в 150 млн евро, сообщает Agenzia Italia во вторник, 14 августа.

Цитата из х/ф «Крёстный отец». Реж. Фрэнсис Форд Коппола. 1972. США, Италия Мафиози

По данным правоохранителей, бизнесмены контролировали продуктовый рынок в Палермо, монополизировав значительную часть услуг и поставок, и что оба они связаны с мафией.

В число монополизированных услуг входили, в частности, парковка рядом с рынком, услуги по упаковке товаров и услуги носильщиков.

Среди конфискованного имущества — городская и загородная недвижимость, магазины, транспортные средства и банковские счета.