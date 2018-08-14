Ялта, Крым, 14 августа, 2018, 12:02 — ИА Регнум. Сотрудник территориального подразделения Росприроднадзора по городу Ялте арестован по подозрению в коррупции, а также мошенничестве с документами по вывозу строительного мусора. Об этом 14 августа сообщили в пресс-службе комитета по противодействию коррупции Республики Крым.

Аполлинарий Васнецов. Крым.1890

«Должностное лицо предложило строительной фирме, которая обязана вывозить рабочие отходы на полигон в Белогорском районе, за определённое денежное вознаграждение предоставить все необходимые документы, а также указать места незаконной свалки грунта», — отметили в комитете по противодействию коррупции.

Следственным отделом ГСУ СК России по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 «Мошенничество». Представитель Росприроднадзора арестован.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники ФСБ задержали на полуострове инженера ГУП РК «Служба технического надзора», который требовал с руководства подконтрольного предприятия взятку за согласование и подписание актов выполненных работ.