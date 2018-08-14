Ереван, 14 августа, 2018, 11:50 — ИА Регнум. Гражданские активисты сорвали пресс-конференцию экс-президента Армении Роберта Кочаряна, который вчера, 13 августа, был освобожден из-под ареста решением Апелляционного суда.

Photolure Активисты, сорвавшие пресс-конференцию Кочаряна

Кочарян после освобождения из-под ареста, под которым находился с 27 июля, планировал представить свою точку зрения по поводу предъявленного ему обвинения в насильственном изменении конституционного строя. Ранее он заявлял, что это политическое преследование.

Пресс-конференция была назначена на 12:00 (11:00 мск), и когда журналисты уже ожидали появления Кочаряна, в зал ворвались около 50 человек, которые скандировали «Роберт — убийца». Через несколько минут стало известно, что Кочарян покинул здание, в котором располагался зал для пресс-конференции.

Как заявил один из активистов, убийца имеет право на последнее слово, а не на пресс-конференцию.

Апелляционный суд Армении 13 августа удовлетворил ходатайство адвокатов бывшего президента Армении Роберта Кочаряна и изменил ему меру пресечения, освободив его из-под стражи, сообщил адвокат Кочаряна Рубен Саакян. По его словам, суд мотивировал свое решение тем, что экс-президент Армении пользуется конституционным иммунитетом.

В рамках уголовного дела о кровавых событиях 1−2 марта 2008 года второму президенту Армении Роберту Кочаряну предъявлено обвинение в свержении конституционного строя. 27 июля суд арестовал его сроком на два месяца. Экс-президент и его адвокаты утверждают, что в отношении него осуществляется политическое преследование.

Читайте также: «Судья по делу Кочаряна, не имеет базовых знаний конституционного права»