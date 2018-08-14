Екатеринбург, 14 августа, 2018, 11:33 — ИА Регнум. К выборам городской думы на избирательных участках Екатеринбурга будут установлены 500 камер видеонаблюдения. Об этом сообщил журналистам председатель избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Глава регионального избиркома отметил, что на эти цели из резервного фонда Свердловской области будут выделены 14 млн рублей.

«Сейчас прорабатывается возможность установки 480 камер. Однако мы рассчитываем, что на участках будет камер не меньше, чем на выборах президента. Тогда на участках Екатеринбурга было установлено 515 камер», — процитировала заявление Валерия Чайникова «Областная газета».

Как сообщало ИА REGNUM, выборы в городскую думу Екатеринбурга пройдут в единый день голосования — 9 сентября. По единому избирательному округу за голоса избирателей поборются представители семи партий и 115 кандидатов по 18 одномандатным округам.

Напомним, что политическим партиям и кандидатам, которые принимают участие в выборах, было представлено бесплатное время на радио «Город FM» для агитации. Также прошла жеребьёвка, в ходе которой определена последовательность размещения наименований и эмблем политических объединений в бюллетене на выборах городской думы Екатеринбурга.