Оренбург, 14 августа, 2018, 11:10 — ИА Регнум. В Оренбургской области правозащитникам пришлось пожаловаться на местных следователей в центральный аппарат СКР. Поводом стала утрата важных улик из дел, которые касались пыток оренбуржцев полицией, сообщили корреспондент ИА REGNUM в Комитете против пыток.

Иван Шилов ИА REGNUM За решеткой

Кроме того, юристы общественной организации подали жалобы в Европейский суд по правам человека. Одно заявление коммуницировано, второе — зарегистрировано. Правозащитники надеются, что такие действия подтолкнут оренбургских силовиков к проведению эффективного расследования по фактом избиения двух жителей Оренбурга.

Стоит отметить, Владимир П. обратился за помощью в Комитет против пыток в 2010 году. Он заявил, что его сильно избили сотрудники полиции в здании угрозыска УВД.

Оренбуржец утверждает, что его задержали на рабочем месте и доставили в отдел полиции, где потребовали признаться в совместных с братом угонах автомобилей. Побои и издевательства длились четыре часа. Не добившись признания, Владимира отпустили.

После «общения» с правоохранителями оренбуржцу пришлось пройти курс лечения в больнице. Медики зафиксировали у него травмы и побои.

По данным юристов, уголовное дело по факту побоев неоднократно прекращали, а важнейшие улики умудрились потерять. В частности, удивительным образом из материалов исчезли смывы крови, изъятые в ходе осмотра полицейского кабинета. Из-за этого теперь нельзя провести генетическую экспертизу и стопроцентно доказать, что кровь принадлежит Владимиру П.

Второй случай потери улик связан с фактом насилия, который произошёл в 2011 году. О нём юристам заявил Владимир А., который утверждал, что пострадал от рук полицейских. Автоинспекторы остановили автомобиль оренбружца и протестировали мужчину на алкоголь в крови, заявив, что он пьян. Однако посмотреть результаты теста не дали, но рекомендовали связаться с близкими, кто «помог бы решить проблему». Когда Владимир заявил о готовности пройти медосвидетельствование, то получил удар кулаком в висок. Мужчине приказали последовать в салон автомобиля ДПС, где вновь последовало тестирование на алкоголь в присутствии понятых.

Когда оренбуржца выпустили из машины, то он забрался в свой автомобиль и закрылся изнутри из страха продолжения побоев. Но это не остановило правоохранителей. Один из инспекторов, открыв багажник и сломав сиденья, проник в салон и стал душить водителя, а другой полицейский в это время применял электрошокер. В какой-то момент жертва потеряла сознание.

Очнувшись, Владимир сообщил, что страдает несвертываемостью крови и может умереть от кровопотери. Мужчина был весь в крови. Испугавшись, инспекторы дали телефон, и Владимир вызвал скорую.

Медики зафиксировали побои и травмы. Оренбуржец провел в больнице десять дней. Во время обращения к правозащитникам мужчина предоставил медицинские документы, подтверждающие наличие у него травм и ожогов от электрошокера.

Уголовное дело по факту насилия со стороны полиции так и не возбудили, следователи раз за разом выносят решения об отказе. В ходе проведения общественного расследования по заявлению Владимира А. правозащитники выяснили, что следователи потеряли его историю болезни, которая имеет важнейшее значения для проведения экспертизы по установлению степени вреда, причиненного оренбуржцу.

После того как оренбургские юристы пожаловались главе СКР на потерю улик, в региональном управлении СКР пообещали провести доследственную проверку в отношении двух следователей, допустивших промахи в своей работе. По словам юриста Тимура Рахматулина, пока никто из следователей не понёс никакого наказания за свою безалаберность и халатность.