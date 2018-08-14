Владивосток, 14 августа, 2018, 10:52 — ИА Регнум. Сильные дожди ожидаются в Приморском крае в связи со смещением активного атмосферного фронта. О штормовом предупреждении 14 августа сообщил Приморгидромет.

Густав Кайботт. Дождь. 1875

Ливни могут пройти над Владивостоком и большей частью территории края ночью и днем 15 августа. Вечером 14 августа сильные дожди ожидаются местами на юго-западе региона.

Синоптики прогнозируют 15−45 мм осадков, а в южной части края — местами до 50 мм в течение 12 часов. На востоке края дожди продолжатся в ночь на 16 августа.

Максимальное количество выпавших осадков может достигнуть 120 мм, что соответствует 80% августовской нормы. Вероятен подъем воды в верховьях рек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сильные ливни вызвали паводки в Амурской области и Хабаровском крае. В Амурской области был введен режим ЧС.