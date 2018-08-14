Санкт-Петербург, 14 августа, 2018, 10:46 — ИА Регнум. Экологический налог — более удобный инструмент, чем нынешний сбор платы за негативное воздействие на окружающую среду, но и налог принесет не более 15% средств, необходимых для экологии, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 14 августа, глава организации «Зеленый крест» Юрий Шевчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Экология

Ранее в министерстве финансов предложили заменить сбор платы за негативное воздействие на окружающую среду на экологический налог. В ведомстве предлагают воспользоваться опытом других стран и полагают, что налог — более эффективный инструмент. Предполагается, что закон может вступить в силу в 2020 году.

Сейчас система возмещения ущерба, нанесенного окружающей среде, очень громоздка. Компании опровергают факт ущерба, с ними приходится спорить, это занимает время. Налог действительно будет куда более удобным инструментом.

Но нужно учитывать, что в масштабах страны этот налог сможет покрыть лишь 10−15% потребности. Скажем, строительство новых очистных сооружений и водопровода в одном регионе — это сотни миллиардов рублей. Кроме налога, сфере охране окружающей среды все равно будет требоваться дополнительное финансирование.

Не так давно обсуждалось возможное изъятие полумиллиарда рублей у крупных компаний некоторых отраслей. Так вот этого полумиллиарда хватило бы только на канализацию и водопровод в одной области — к примеру, в Омской.

Было бы эффективнее оставлять эти средства, полученные по экологическому налогу, в регионе, а не собирать их вместе. Тогда в тех регионах, где проблем не так много, эти проблемы смогут решить самостоятельно. Остальным регионам понадобится помогать. А если все деньги от экологического налога будут в одном месте, то пользы не будет ни для кого.