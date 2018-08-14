Москва, 14 августа, 2018, 10:40 — ИА Регнум. Французский нападающий Антони Модест, к которому проявлял интерес московский «Локомотив», заявил, что хочет вернуться в немецкую Бундеслигу. Об этом 14 августа сообщает «Чемпионат».

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

По словам Модеста, на сегодняшний день в Германии нет к нему интереса, но он бы хотел вернуться в Бундеслигу. Сейчас он ждёт предложений от клубов.

Ранее сообщалось, что Модестом интересуется московский «Локомотив». Сам игрок расторг контракт с китайским клубом"Тяньцзинь Цюаньцзянь» и намерен вернуться в Европу.

Ранее нападающий выступал за немецкие клубы «Кёльн» и «Хоффенхайм».

Читайте также: Фёдор Смолов стал игроком «Локомотива»