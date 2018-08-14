Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Прокурор Камчатки Анатолий Князев перенаправил запрос редакции ИА REGNUM о нарушении прав коренных малочисленных народов Севера в регионе во все, имеющиеся на полуострове прокуратуры, включая военную и природоохранную, а также заместителю министра рыбного хозяйства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

kuhnmi Петропавловск-Камчатский

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Напомним, 7 августа ИА REGNUM писало о вопиющем случае, имевшем место в Усть-Большерецком районе Камчатки. Там в открытом море скоростные катера Береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ на полном ходу крушили резиновые надувные лодки местных аборигенов. Инцидент произошел 20 июля.

Практически сразу видео «морского побоища» появилось в сети интернет. Леденящие кровь кадры способны испугать кого угодно: перепуганные люди в маленьких резиновых лодках и крушащие их на полном ходу тяжелые, скоростные катера Береговой охраны.

Изначально предполагалось, что видео опубликовали рыбаки, которые стали свидетелями происшествия. Однако, газета «Рыбак Камчатки» высказала версию, согласно которой видео снимали (как это положено) сами сотрудники Береговой охраны и они же выложили его в сеть.

Позже состоялось собрание общины КМНС Усть-Большерецкого района. Люди высказывали возмущение по поводу инцидента в частности и отношения к коренным жителям Камчатки вообще. Люди говорили, что их превратили в изгоев на земле предков, что им не на что жить, часто нечего есть, что они не имеют работы, что отношение власти к ним хуже некуда.

Заметим, с 20 июля шло время. Однако никаких действий камчатские власти не предпринимали.

7 августа информация о случившемся в Усть-Большерецком районе поступила в редакцию ИА REGNUM и была опубликована. Редакция просила считать статью официальным обращением к губернатору Камчатки Владимиру Илюхину, прокурору Камчатки Анатолию Князеву. Текст статьи был отправлен и уполномоченному по правам человека в Камчатском крае Валентине Броневич.

Семь дней спустя ответ пришел только из прокуратуры Камчатки.

Прокурор Камчатки проинформировал ИА REGNUM, что запрос редакции им отправлен во все возможные прокуратуры Камчатского края — от военной до природоохранной, а также заместителю министра рыбного хозяйства правительства Камчатского края.

С момента, когда в море катера Береговой охраны крушили лодки аборигенов, прошло уже 19 дней. А реакции правоохранительных органов и власти — никакой.

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Зато губернатор Камчатки Владимир Илюхин в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, которое провел на полуострове глава российского правительства Дмитрий Медведев, выразил озабоченность по поводу продолжительности жизни КМНС Камчатки.

«Конечно, для нас вопрос продолжительности жизни очень важен. Мы сегодня говорили об отдельной категории проживающих на Камчатке — коренных малочисленных народах Севера. И, безусловно, нужно выполнить очень большой объём работы, чтобы выйти на показатели, которые обозначены известным указом. Мы сегодня плотно работаем с министерством, чтобы понять этот путь, понять, какова будет дорожная карта. Но на этом пути очень много трудностей. Не выполнить эти показатели мы не можем, но и нет у нас ясного представления, каким образом этого достичь», — доложил Илюхин Медведеву.

Получается, что с майским указом президента глава полуострова ознакомлен, знает, что президент потребовал довести продолжительность жизни в ДФО до 78 лет, но что делать с продолжительностью жизни КМНС — не знает и не понимает.

А между тем мужчины коренных народов Камчатки не доживают даже до 52 лет.

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На Камчатке сегодня гниющим лососем завалены дороги, лесные поляны, берега рек и бухт. А утлые резиновые лодочки КМНС крушат мощные катера Береговой охраны за небольшое количество пойманной горбуши. При этом в правительстве региона уже признали, что взять всю рыбу камчатская промышленность не сможет: путина превзошла все объёмы за последние 110 лет. Но аборигенам Камчатки и прочим простым людям никто и не подумал разрешить свободный вылов рыбы. Пусть лучше сгниет?

Как сообщало ИА REGNUM, Камчатский край задыхается под напором подошедшего к берегам полуострова лосося. По самым скромным подсчетам к побережью Камчатки устремились 1,5 млрд особей горбуши. Но местному населению подход к бухтам и рекам закрыт, при том, что переработать такое количество рыбы заводы края не смогут при всем желании. Ежедневно люди выкладывают фото и видео гниющей на дорогах и в лесах Камчатки рыбы — её там десятки, а может быть и сотни тонн. Это — десятки миллионов рублей. А может быть и сотни. Но доступной рыбы в продаже нет. Кило горбуши стоит на рынке 150−200 рублей. А когда местное население с голодухи идет наловить себе рыбы, на него заводят уголовные дела.