Чебоксары, 14 августа, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Власти Чувашии выяснят отношение населения к проблеме наркотизации. Соответствующий опрос планируется провести по итогам открытого конкурса, который опубликован на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Наркотики

Заказчиком выступает администрация главы Чувашии. Начальная цена контракта определена в сумме 320 тыс. рублей, источник финансирования — средства республиканского бюджета. Победитель конкурса должен будет провести социологическое исследование и выяснить «общественное мнение» по проблеме наркотизации. Заявленная тема: «Отношение населения Чувашской Республики к проблемам наркотизации общества».

«Цель исследования — выявление уровня наркотизации населения Чувашской Республики и отношение к проблемам наркомании в разрезе муниципальных районов и городских округов. Задачи исследования — обозначить проблемное поле исследуемых муниципалитетов», — говорится в техническом задании.

В ходе опроса исследователям предстоит определить «значимость проблемы немедицинского потребления наркотиков в списке социальных проблем среди населения» Чувашии и отдельно взятого муниципалитета. В числе задач — определение наиболее распространенных на территории республики видов наркотиков, популярные места и способы их распространения, причины и мотивы употребления.

По итогам опроса исполнитель должен будет определить отношение населения к наркопроблеме и назвать основные механизмы приобщения к наркотикам, оценить степень наркотизации и доступности наркотиков, а также сформулировать «наиболее действенные меры по борьбе с немедицинским потреблением наркотиков».

Согласно документу, предстоит опросить 2000 респондентов в возрасте от 14 до 60 лет. На проведение опроса предусмотрено пять дней со дня заключения государственного контракта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии в 2017 году в сфере незаконного оборота наркотиков выявлено 1146 преступлений. Это на 73,9% больше, чем было в 2016 году. Кроме того, выявлено 880 административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что вдвое выше уровня 2016 года. По зарегистрированным преступлениям из незаконного оборота изъято 35,8 кг наркотических средств.

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В ходе опроса, проведённого Чувашстатом в 2016 году, в республике главными проблемами жители назвали состояние дорог, алкоголизм и плохую работу жилищно-коммунальных служб. Данные результаты были опубликованы по итогам комплексного наблюдения условий жизни населения.

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