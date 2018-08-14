Ростов-на-Дону, 14 августа, 2018, 10:26 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев прокомментировал вырубку Александровской рощи в донской столице. То, что происходит с зелёными насаждениями на территории лесопитомника, глава региона назвал законным.

Иван Крамской. Лесная тропинка. 1870

«Территория рощи, в соответствии с генпланом города, является зоной жилищного строительства. Если бы этого не было, никто бы никаких предложений не рассматривал. Компания ничего не сможет строить, если это не вписывается в существующее законодательство. Но проектирование, насколько мне известно, идет в рамках закона. До конца проект еще не утвержден; город должен будет рассмотреть его, провести слушания и прочее. Проект пройдет все процедуры в соответствии с правилами застройки городских территорий», — цитирует «Коммерсант» Голубева.

По его словам, до 2021 года на Дону должна быть решена проблема обманутых дольщиков. Инвестор проекта застройки Александровской рощи заявил о том, что готов выделить более 5% жилья для решения этого вопроса.

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ИА REGNUM напоминает, что в начале августа в Ростове-на-Дону состоялись общественные слушания, на которых и был представлен проект застройки на улице Вересаева, вызвавший общественный резонанс. За реализацию проекта выступили чиновники и обманутые дольщики, которым обещаны квартиры в новых домах.

Против высказались общественники и экологи, а также местные жители, для которых Александровская роща является единственной зоной отдыха и свежего воздуха. Горожане начали сбор подписей в защиту лесопитомника, а также проводят акции протеста на месте вырубленных деревьев.

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Часть Александровской рощи в Ростове-на-Дону отдали ещё одному застройщику

По информации с сайта Википедия, на территории Александровской рощи, которая имеет также названия Соловьиная роща, Вересаевский парк, Александровский лесопитомник, в 1970-х были высажены пионы и ели, затем появились другие виды деревьев. Зелёные насаждения парка занимают площадь в размере 54 га. После возведения высоток территория рощи сократится до 18 га.