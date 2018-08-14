Москва, 15 августа, 2018, 00:01 — ИА Регнум. Сегодня, 15 августа, археологи России, Белоруссии, Казахстана и Украины отмечают свой профессиональный праздник. ИА REGNUM вспоминает крупные открытия российской археологии, которые помогли лучше узнать историю страны и человечества.

Army.mil Археологические раскопки

Принцесса Укока

В 1993 году новосибирские археологи нашли на плато Укок в Горном Алтае захоронение женщины, датируемое V—III веками до нашей эры. Благодаря холодному климату и глубине погребальной камеры могила была скована льдом. В ней обнаружили шесть коней под седлами и со сбруей, колоду из лиственницы с бронзовыми гвоздями и мумию молодой женщины. Ученые до сих пор спорят, была ли это знатная особа или она принадлежала к среднему слою пазырыкского общества. Сейчас экспонат хранится в музее Горно-Алтайска. Между тем коренные алтайцы верят, что наводнения и землетрясения на их земле связаны с тем, что «принцессу» перенесли в музей, и требуют вернуть ее обратно на плато.

Kobsev Мумия принцессы Укока

«Денисовский человек»

В 2010 году в Денисовой пещере, расположенной в долине реки Ануй на Алтае, археологи обнаружили останки «денисовского человека». В пещере нашли кость последней фаланги детского пальца руки, три больших коренных зуба, принадлежавших молодому мужчине, и фалангу пальца ноги. Исследователи провели анализ ДНК и выяснили, что остаткам более 40 тыс. лет. Более того, «денисовский человек» оказался вымершим типом человека, чей геном значительно отличается от нашего. Эволюционное расхождение такого человека и неандертальца произошло около 640 тыс. лет назад. Позже эти люди вымерли или частично смешались с Homo sapiens.

Чуваев Николай Туристы у Денисовой пещеры

Подводные города

В районе киргизского озера Иссык-Куль уже находили стоянки первобытных людей, петроглифы, разновременные могильники и другие древности. Но археологи не остановились на этом. В ходе международной российско-киргизской подводной археологической экспедиции на дне озера обнаружили как минимум пять древнейших городов, возраст которых достигает 3 тыс. лет. Города стояли на одной из ветвей Великого Шелкового пути. Предполагается, что эти места были не только торговым, но и курортным центром древнего мира.

NASA Озеро Иссык-Куль. Снимок из космоса

День археолога не является официальным праздником и не приурочен к какому-либо событию. О его происхождении ходит несколько легенд. Согласно одной из них, еще до Великой Отечественной войны археологам, которые вели раскопки в Новгороде, захотелось устроить праздник. Они заявили руководителю экспедиции, что 15 августа — День рождения Буцефала, коня Александра Македонского. Такое событие не смогли не отметить. Вскоре повод для праздника забылся, а день рождения коня стал Днём археолога.