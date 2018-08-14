Анкара, 14 августа, 2018, 10:19 — ИА Регнум. Организовав наступление на экономику Турции своими сообщениями в Twitter, президент США Дональд Трамп предал союзника по блоку НАТО. Такое пренебрежение ценностями альянса неприемлемо и подрывает не только экономический потенциал одного из его членов, но и обороноспособность всего блока, пишет Озан Джейхун в статье для турецкого издания The Daily Sabah.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Автор подчеркивает, что граждане Турции стали задаваться справедливым вопросом о том, являются США другом или все же противником США, приходя к выводу, что Вашингтон не враг, но и не друг Анкары, а также выступая за то, чтобы Анкара устанавливала более тесные отношения с другими странами и сверхдержавами, которые могут стать альтернативой США.

«Из-за Трампа США могут потерять Турцию как своего союзника», — отметил Джейхун, подчеркнул, что потерять Турцию рискует и ЕС, безразличный к происходящему и не имеющий мужества, чтобы занять позицию против действий США, которые подталкивают мир на грань катастрофы.

«Отныне Турция будет поддерживать тесный контакт с такими сверхдержавами, как Россия и Китай, хотя прежде Анкара и держала их на расстоянии, будучи членом НАТО», — добавил он, заявил, что мир должен дать единый отпор политике США.

Если ЕС и союзники Турции по НАТО желают сохранить альянс, они не могут стоять без дела и позволить США предавать организацию. Когда же те, кто сейчас радуется экономическим проблемам Турции, поймут, что совершили большую ошибку, может быть уже слишком поздно.

Напомним, ранее турецкие СМИ передали слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который заявил, что Анкара прощается с США. Вашингтон, по мнению турецкого лидера, пожертвовал стратегическим партнерством и союзничеством ради поддержания отношений с «террористической организацией» — курдскими вооруженными формированиями.

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