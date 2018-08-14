Пермь, 14 августа, 2018, 10:18 — ИА Регнум. В Пермском крае на 1 августа предприятия задолжали заработную плату 1003 работникам. Общая сумма задолженности составила 23,959 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Пермьстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

За месяц сумма долга по заработной плате перед работниками выросла в 2,6 раза. Наибольшая сумма задолженности сложилась по Перми — 12,404 млн рублей. В расчёте на одного работника сумма просроченной задолженности составила 23,9 тыс. рублей.

Максимальный рост отмечен в сфере обрабатывающих производств. Здесь зафиксировано почти 80% общего объёма задолженности — 18,827 млн рублей.

Примечательно, что часть долгов тянется ещё с 2016 года. Из общей суммы просроченной задолженности на долги, образовавшиеся в 2016—2017 годах, приходится 6,6 млн рублей. Сумма невыплаченной заработной платы лицам, уволенным из организаций в 2017 году и ранее, составила 6,4 млн рублей. Просроченную задолженность по заработной плате имели организации шести муниципальных образований края: Перми и Кунгура, а также в Оханском, Соликамском, Пермском и Кизеловском районах.

Стоит отметить, что на 1 января 2018 года сумма долга по зарплате в регионе составляла 7,5 млн рублей. До апреля прослеживалась тенденция роста задолженности. В конце первого квартала удалось преломить ситуацию и снизить сумму долга с 12,9 млн до 7,7 млн рублей. Далее вновь последовал рост. Максимальное увеличение пришлось на август.