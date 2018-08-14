Вашингтон, 14 августа, 2018, 10:15 — ИА Регнум. Список государств, с которыми США ведут торговые войны, становится все длиннее и длиннее. Трамп сделал торговую политику инструментом политического давления, отмечают эксперты, однако никто толком не знает, чего именно хочет добиться американский президент в отдельно взятых конфликтах. Большинство его мотивов — экономические, однако есть и ряд политических моментов, пишет немецкое онлайн-издание Der Spiegel.

Американская таможня. Пошлины

Турция

В прошлую пятницу в своем Twitter-аккаунте Трамп объявил об удвоении импортных тарифов на турецкие сталь и алюминий, которые теперь составят 20 и 50% соответственно. Для и без того нестабильной турецкой экономики это послужило еще одним ударом, при том что после введения первой волны тарифов в марте этого года турецкий экспорт уже упал примерно на 50%.

По мнению экспертов, Трамп таким образом пытается вынудить Анкару освободить американского пастора Эндрю Брансона, арестованного после попытки государственного переворота в 2016 году. Эрдоган уже косвенно угрожал Вашингтону прекратить военное сотрудничество: «Жаль, что вы предпочитаете пастора своему стратегическому партнеру по НАТО», — предупредил турецкий лидер.

Россия

О российском президенте Владимире Путине Трамп не говорит ни слова. Однако в то же время на протяжении всего срока его президентства в Вашингтоне лишь ужесточали санкции в отношении России. Недавно госдепартамент США объявил о продлении запретов на экспорт в связи с отправлением бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Иран

Трамп также в одностороннем порядке заявил о выходе США из иранской ядерной сделки и следом ужесточил санкции в отношении Ирана. Американская администрация пытается ввести международное экономическое эмбарго, которое в конечном итоге направлено на свержение режима в Тегеране. Однако страдают от этого по большей части европейские компании, ведущие свой бизнес с Ираном. Европейцы отреагировали на это возмущением и расценили как попытку шантажа.

Евросоюз

Трамп сумел подтолкнуть и сам ЕС к открытой конфронтации. По состоянию на июнь 2018 года ЕС уже обложил около 200 видов американской продукции общей стоимостью $3,3 млрд 25%-ной импортной пошлиной в ответ на новые тарифы на сталь и алюминий.

Кроме того, 28 государств — членов ЕС наряду с 12 другими странами подали жалобу на политику США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Канада и Мексика

Пока Трамп пытается разделить Мексику и Канаду в рамках переговоров по NAFTA, соседи Вашингтона пытаются всячески усложнить жизнь американских экспортеров: Мексика взимает пошлины с товаров вроде сыра, стали, виски, а также свинины и яблок на общую сумму $3 млрд. Канада же обложила пошлинами в четыре раза больше различных видов американских товаров.

Китай

В отношении Китая и вовсе согласованы торговые пошлины в размере $50 млрд. И сейчас Трамп уже обещает расширить их действие на китайский импорт общей стоимостью $500 млрд.

В то же время у американской администрации, похоже, заканчиваются идеи. В одном из списков подобных товаров появились живой лосось и кассетные проигрыватели для автомобилей — товары, которые не были найдены ни в одном китайском контейнере уже на протяжении многих лет. А оплачивать протекционизм, похоже, придется американским фермерам.

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Остальной мир

Импортные тарифы США на сталь и алюминий охватили весь мир, не затронув только Аргентину, Австралию, Бразилию и Южную Корею, для которых были сделаны исключения. Большинство противников американского протекционизма, включая Индию, ответили Вашингтону репрессалиями. Однако многие теперь хотят сделать свою торговую политику более независимой от агрессивной политики Трампа.

Так, несмотря на множество препятствий, Япония и ЕС в июле подписали самое крупное соглашение о свободной торговле.