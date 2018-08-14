Стэнфорд, США, 14 августа, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Учёные из США смогли определить скорость клеточной смерти. Об этом сообщается в журнале Science.

Ltumanovskaya V. Nagibin Клеточная смерть (электронная микрофотография)

Эксперименты с лягушками показали, что волна биохимических реакций запускает механизм запрограммированной гибели в клетках. Такая волна распространяется по цитоплазме со скоростью около 30 микрометров в минуту.

Сигнал запускается в результате попадания в цитоплазму цитохрома, который инициирует циклы с прямой и обратной связью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, учёные обнаружили нейроны, которые контролируют сами себя и поддерживают возбуждение центральной нервной системы.

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