Москва, 14 августа, 2018, 10:13 — ИА Регнум. Организаторы Международного фестиваля детского и молодёжного научно-технического творчества «От винта!» предложили в рамках школьных программ по информатике и физике углубить изучение современных технологий. Об этом говорится в письме на имя главы Министерства просвещения России Ольги Васильевой, сообщает 14 августа RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Творец науки

По сведениям агентства, авторы инициативы предлагают дополнить школьную программу по информатике изучением таких тем, как big data и технология блокчейн, а также научить подростков писать типовые программы для робототехники, в частности для беспилотных летательных аппаратов.

Занятия по физике, по мнению организаторов конкурса, должны проводиться в том числе и на предприятиях, а сами школьники должны получить возможность конструировать различные устройства, в том числе и летательные аппараты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным международной консалтинговой группы Bain & Company, Москва вошла в пятёрку мировых лидеров по среднему уровню знаний школьников.

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