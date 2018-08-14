Красногорск, 14 августа, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В Подмосковье при сохранении теплой погоды клещевой сезон может продлиться до середины октября, что на месяц дольше обычного. Для контроля за ситуацией в регионе решено еженедельно проводить мониторинг. Об этом в эфире «Радио 1» заявила начальник территориального отдела управления Роспотребнадзора по Московской области Марина Костина.

Клещ

Она отметила, что длительность сезона присасывания клещей напрямую зависит от погодных условий.

«Перед осенью антиклещевую обработку вряд ли уже проводят. Что касается летних оздоровительных учреждений, там проводят повторные обработки. После них проводится контрольно-энтомологическое обследование и последующее энтомологическое обследование территорий», — заявила Костина.

По ее словам, повторные обработки могут провести на территориях, где после первой процедуры были зарегистрированы новые случаи присасывания. В 2018 году с жалобами на укусы в медучреждения региона уже обратились 13 тыс. человек. Обследовано 7 тыс. насекомых, в 13% проб обнаружен возбудитель иксодового боррелиоза, случаев обнаружения вируса клещевого энцефалита пока не было. Костина отметила, что также возможен рост обращаемости населения в осенний сезон.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в целом по России к летнему сезону 2018 года от энцефалита привились свыше 2,1 млн человек.