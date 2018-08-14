Махачкала, 14 августа, 2018, 10:11 — ИА Регнум. В шести районах Дагестана, на которые обрушились сильные ливневые дожди, устраняют последствия удара стихии. В Ахтынском районе разрушения настолько велики, что местные власти вынуждены были ввести с 06:00 14 августа на его территории режим ЧС, пишет «Молодежь Дагестана».

Цитата из х/ф «Смерч». Реж. Ян де Бонт. 1996. США Бегство от стихии

По данным издания, в районном центре Ахтынского района произошел размыв правого берега русла реки Самур, из-за чего возникла угроза обрушения жилых домов и подводящего газопровода «Кара-Кюре — Ахты».

Читайте также: В трех районах Дагестана из-за селей и разлива реки Самур разрушены дороги

В районе повреждены автомобильные дороги и линии электропередачи. Без света, отрезанными от мира остались села Хнов, Фий, Гдым, Смугул, Миджах. По данным издания, повреждена и затоплена техника, с помощью которой проводились работы по ликвидации последствий стихии в Фийской долине. В пресс-службе Шамильского района ИА REGNUM сообщили, что в результате ливневых дождей смыто шесть опор линии электропередачи, из-за чего обесточены восемь сельских поселений района.

Проблема с транспортным сообщением из-за разрушений на автодорогах, возникла также еще в четырех районах Дагестана: Докузпаринском, Цунтинском, Гумбетовском и Рутульском. Дорожники ведут восстановительные работы, в ряде районов обеспечен проезд по временной схеме, в других — из-за продолжения оползневого процесса — проезд открыт по одной полосе, либо вовсе закрыт.