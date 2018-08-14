Ярославль, 14 августа, 2018, 10:10 — ИА Регнум. Назначение Георгия Гудымы, осужденного за избиение полицейского в марте 2018 года, главой администрации Кировского и Ленинского районов Ярославля вызвало бурную реакцию жителей города. Большинство пользователей социальных сетей и известных горожан шокированы таким кадровым решением. Но есть и те, кто не видят препятствий для работы судимого чиновника.

City-yaroslavl.ru Георгий Гудыма

Я отрицательно отношусь к этому назначению. Я смотрю моральную сторону этого решения, а не законную. Если человек был привлечен к какой-то ответственности — значит ему мало доверия. Может быть, мэр надеется, что он может исправиться со временем. Мэр, наверное, его лучше знает, чем мы, и ему доверяет. Я этого человека не знаю, может быть, он хороший человек и исправится. Наверное, поэтому мэр ему так доверяет. Мэр отвечает за все эти дела и берет на себя большую ответственность. Но что там в администрации очень часто меняются кадры. Я не понимаю, что там происходит», — сказал корреспонденту ИА REGNUM почетный гражданин Ярославля Владимир Ковалев.

Член общественной палаты Людмила Шабуева полагает, что назначение судимого чиновника — акт неуважения к ярославцам.

Это возмутительно. Как можно человека с судимостью ставить на должность руководителя двух районов в Ярославле? Тем более статья какая — применение насилия в отношении представителя власти! Буквально в марте был вынесен приговор и уже в августе Гудыма становится руководителем Кировского и Ленского районов. Это какое-то ошеломительное неуважение к ярославцам! В стране ведется политика по недопущению людей с судимостью во власть, как на выборные должности, так и на назначаемые позиции, а тут так беспардонно человек становится чиновником. В городе уже давно ходят слухи, что должности покупаются теми, кто хочет отсидеться в регионах. Эти слухи ходят давно и упорно. Я никогда не верила. Однако сейчас начинаю задумываться, а, может, это правда?», — сказала порталу ЯрНьюс член Общественной палаты Ярославской области Людмила Шабуева.

Почетный гражданин Ярославля, в прошлом председатель муниципалитета Владимир Голов был весьма удивлен вскрывшейся судимости у Георгия Гудымы.

Эта должность — очень серьезная. Тут должен быть и профессионал, и знающий хозяйство. Это же большой город. Я не могу ничего про него сказать. Кто он такой, какая его биография, чем он занимался? Как его фамилия? Из Москвы? А кто его пригласил? У нас раньше была кадровая политика Людей выращивали, подготавливали. Были ошибки, но это было очень редко», — сказал ЯрНьюс Владимир Голов.

А вот действующий депутат муниципалитета Дмитрий Петровский полагает, что мэру виднее, с кем работать.

Я думаю, это решать должен мэр. Если его устраивает данный сотрудник, значит, устраивает. Мне пришлось общаться с Гудымой, это краткое общение не позволило составить собственное мнение о нем. Хотелось бы, чтобы в районе появился постоянный руководитель. А судимость — у Ленина тоже была судимость, и ничего, руководил страной. Главное, хороший или плохой он руководитель. По закону о муниципальной службе он имеет право раболтать. Если будет плохо работать — надо увольнять. Если будет хорошо работать — пусть работает, судимость неважна», — сказал ЯрНьюс депутат муниципалитета, член «Единой России» Дмитрий Петровский.

Однопартиец Петровского, в прошлом председатель муниципалитета и и.о. мэра Ярославля Алексей Малютин придерживается диаметрально противоположной точки зрения.

«Я считаю, никогда не нужно вмешиваться в кадровые решения руководителей, но в этом конкретном случае это — кадровая ошибка. Мы в «Единой России» приостанавливаем членство в партии только если против человека возбуждается уголовное дело, а тут есть приговор суда. Это недопустимо», — сказал Алексей Малютин.

Еще более жесткие комментарии звучат в социальных сетях. «Володя, остановись!!!», — написал в своем Facebook многократный депутат областной думы журналист Александр Цветков.