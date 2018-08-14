Малайзия, 14 августа, 2018, 10:29 — ИА Регнум. Малайзийский штат Негри Сембилан на западном берегу Малаккского полуострова против ЛГБТ сообщества, поскольку это противоречит учению ислама как официальной религии страны, сообщает Antaranews.

fsHH ЛГБТ

«Отказ от ЛГБТ объясняется тем, что это противоречит обычаям и культуре малайцев», — заявил министр Аминуддин бин Харун в Серембане.

Штат Негери Сембилан не будет оправдывать все движения или требования ЛГБТ-групп.

Ранее другой малайзийский министр Муджахид Юсоф Рава просил сообщество не дискриминировать трансгендерные группы.

Напомним, движение против ЛГБТ-групп набирает обороты в Малайзии. В феврале 2018 года малайзийские СМИ опубликовали точные приметы того, как вычислить гомосексуалистов в толпе, а в мае в Малайзии были впервые подвергнуты цензуре сайты по данной тематике.