Киев, 14 августа, 2018, 10:03 — ИА Регнум. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) не смогло получить от национальной комиссии Украины, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), формулу расчета цены на уголь «Роттердам+», сообщает 14 августа ТСН.

lukaszdylka Уголь

Согласно сообщению, НАБУ несколько раз обращалось в суд с данным вопросам, но каждый раз суд отказывал в иске. Так, сначала суд заявил, что иск не может быть удовлетворен, так как уже прошло три месяца и истек срок давности запроса. Потом суд заявил, что отказ НКРЭКУ о предоставлении цифр НАБУ о расчетах цен на уголь — это тоже ответ на запрос бюро, а, значит, все законно.

Напомним, формулу «Роттердам+» НКРЭКУ ввела в 2016 году. После этого акции украинской компании ДТЭК олигарха Рината Ахметова подорожали на 40%.