Москва, 14 августа, 2018, 10:01 — ИА Регнум. В июле 2018 года Toyota продала в России автомобилей на 22% больше, чем в июле 2017 года. Всего за обозначенный период компания смогла реализовать в нашей стране 9737 автомобилей. Об этом 14 августа сообщило агентство «Автостат».

Логотип Toyota

Аналитики пишут, что на данный момент доля компании на российском авторынке составляет 6,8% (в 2017 году она была равна 6,2%). Всего в период с января по июль 2018 года Toyota смогла продать в России 56 831 автомобиль. Лидером внутреннего рейтинга компании является модель Camry, в июле её решили приобрести 3364 покупателя.

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Напомним, в июле 2018 года ИА REGNUM сообщало о том, что японский автопроизводитель начал продавать в России эксклюзивную версию пикапа Hilux. Желающие стать владельцем этого авто могут приобрести его за 2 млн 699 тыс. рублей.