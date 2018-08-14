Оренбург, 14 августа, 2018, 09:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области отмечен значительный рост объёмов строительства жилья индивидуальными застройщиками. За семь месяцев 2018 года в строй введено 293 тыс. квадратных метров, что на 72,7% больше по сравнению с прошлогодним показателем, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургстате.

Юрий Пименов. Район завтрашнего дня. 1957

Максимальные темпы ввода в эксплуатацию индивидуальных новостроек зафиксированы в марте — 68 тыс. квадратных метров, самые низкие — в июне (17,8 тыс. квадратных метров).

В целом за семь месяцев 2018 года на территории Оренбуржья построено 496,8 тыс. квадратных метров (5735 квартир). Рост к январю-июлю 2017 года составил 17,8%. В общем объёме новых домов около 60% занимают индивидуальные застройки.

В сельской местности построено 197,9 тыс. квадратных метров, рост — 61,3%. В Оренбурге в строй введено 210,1 тыс. квадратных метров общей площади жилых домов, из них индивидуальными застройщиками — 46 тыс. квадратных метров.

Добавим, что с ростом объёмов новостроек в регионе отмечено подорожание жилья. Во втором квартале стоимость квадратного метра выросла на 0,3% и составила в новостройках 38,5 тыс. рублей.