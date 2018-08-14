Киев, 14 августа, 2018, 09:55 — ИА Регнум. По итогам 2017 года главным торговым партнером Украины стал Европейский Союз, а не Российская Федерация. Так, на долю ЕС пришлось более 40% украинского экспорта. Об этом 14 августа в эфире телеканала «112 Украина» заявил депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Михаил Довбенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я хотел бы поправить господина президента (Ющенко) в том, что сегодня Россия не является нашим первым торговым партнером. Первым партнером с долей в 40% имеет Европейский Союз, а на РФ сегодня приходится около 9% (украинского экспорта). Поэтому она далеко не первый партнер», — уточнил Довбенко.

Он отметил позитивную динамику выхода украинских товаров на рынок ЕС.

«Еще два-три года назад у нас ЕС имел долю в 10%, сегодня — 40%. Российская Федерация имела 33%, сегодня — 9%. Сегодня мы серьезно и довольно быстро переориентируемся на торговлю с Евросоюзом и это большой плюс. Это сделано за последние полтора-два года. Такая тенденция вселяет оптимизм, что мы правильно делаем. Конечно, за один день невозможно изменить эту структуры, потому что у нас не государственная торговля. Сегодня преимущественно торгуют частные структуры, они имеют долгосрочные контракты», — пояснил Довбенко.

Депутат отметил, что украинскому бизнесу нужно больше времени, чтобы освоить новые рынки сбыта.

«Кому-то, чтобы выйти из этой торговли нужно время, чтобы заменить кредитные ресурсы, сменить собственные ресурсы, сменить торгового партнера. Это не делается за два-три дня, и даже месяцы. Сегодня нормальная тенденция. Если мы и дальше будем так двигаться, то мы придем к правильной диспозиции в торговле с нашими соседями», — прогнозирует он.

Довбенко сообщил, что Украина постепенно переводит свои атомные блоки на топливо американской компании Westinghouse.

«Мы на 40% увеличили долю американской компании, а было меньше 10%», — уточнил Довбенко.

Как сообщалось, в августе третий президент Украины Виктор Ющенко отметил, что Украине якобы недопустимо вести торговлю со страной-агрессором — Россией. Он возмутился тем фактом, что среди стран Россия все еще остается первым торговым партнером Украины.

«Что с нами происходит, когда враг оккупировал и аннексировал 7% украинской территории? Он имеет безвизовый режим. Вы можете в Москве сесть в первый поезд, а утром приехать в город-герой Киев. Обычный россиянин может с Камчатки заехать в любой приграничный район Украины легально. Россия остается первым торговым партнером. Если вы будете в таком состоянии, вы не выполните план, потому что у вас нет понимания вызова — кто для вас какого масштаба угроза и враг? Если Россия в 2014 году — первый торговый партнер, в 2015 — первый, в 2016 — первый торговый партнер, в 2017 — первый торговый партнер. Вы мне уточните, вы действительно воюете? Вы действительно собираетесь освободить территории? Ну, вы — смешные», — сказал Ющенко.

Напомним, по итогам 2017 года доля стран СНГ в украинском экспорте не превышала 16%, из которых доля России составила 9,1% (3,93 млрд. долл), а Беларуси — 2,6% (1,14 млрд. долл). при этом доля Евросоюза в украинском экспорте достигла 40,5% и стала самой высокой с 2004 года.