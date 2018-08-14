Москва, 14 августа, 2018, 09:55 — ИА Регнум. История с новосибирским выпускником, который подал иск к региональному министерству образования, высветила системную проблему, связанную с единым госэкзаменом: качества, которые необходимы для сдачи экзамена, мягко говоря, не совпадают с теми, которые необходимы для обучения современного студента в современном вузе.

Kremlin.ru ЕГЭ

Это проистекает из «промежуточного» статуса ЕГЭ — он, согласно закону об образовании, и итоговая аттестация за курс средней школы, а также — вступительный экзамен, считает постоянный автор ИА REGNUM Анастасия Шарова.

Ранее стало известно о подаче выпускником беспрецедентного иска к министерству образования Новосибирской области об оспаривании результата ЕГЭ по обществознанию. Спорными вопросами стали определение гиперинфляции — выпускник использовал для ответа источники, не названные в официальном федеральном перечне учебников, и оценка мини-сочинения на экономическую тематику. Суд в пересмотре оценки отказал.

Всегда считалось, что проявление интереса к предмету, изучение дополнительных источников, сравнение разных точек зрения и способность их проанализировать — это как раз признаки хорошего абитуриента, это качества, необходимые для современного студента, человека, которому в условиях быстро меняющегося мира предстоит учиться всю жизнь. И эти качества, кстати, вполне себе декларируются в рамках современного компетентностного подхода.

Но, чтобы проверить успешность освоения школьной программы в рамках ЕГЭ, процесс должен быть предельно формализован: ответы можно давать только в рамках списка рекомендованных учебников. Но этот подход загоняет ученика в узкие рамки, работает на столь критикуемое ныне натаскивание и ставит задачу вызубрить учебник, сдать и забыть.

Можно вспомнить также сверхжесткие требования к сочинениям и эссе, которые, вообще говоря, являются творческими работами, а ведь нередко именно невписанность в рамки оказывается одним из признаков настоящей литературы.

При этом открытым остается вопрос: а что делать в случае современных, быстро развивающихся наук? Биологии, например, где буквально на глазах возникают новые концепции, открываются новые, неожиданные свойства живых объектов.

Как быть с историей, в которой ответ на вопрос во многом зависит от той точки зрения, из которой можно исходить при анализе вопроса, как быть с теми же вопросами по экономике, где множество экономических школ придерживается зачастую, мягко говоря, несовпадающих точек зрения?

Я уже не говорю о проблеме, вскрывшейся 17 апреля 2018 года на заседании экспертной комиссии Российской академии наук по анализу и оценке научного содержания федеральных государственных образовательных стандартов и учебной литературы для начальной, средней и высшей школы, когда выяснилось, что ряд учебников, прошедших экспертизу в РАН, впоследствии печатается с изменениями в содержании. Ответ ученика нужно сверять с текстом при рецензировании или после?

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