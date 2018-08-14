Таллин, 14 августа, 2018, 09:53 — ИА Регнум. Военное ведомство Эстонии признало, что у страны нет в наличии радиолокационных станций (РЛС), способных отследить траекторию ракеты класса «воздух — воздух». Об этом в связи со случайным пуском ракеты AMRAAM с борта испанского истребителя сообщил сайт Сил обороны Эстонии.

Пропал с радаров

В заявлении ведомства сказано, что для точного установления траектории движения подобных ракет должны использоваться радары, которых у Эстонии нет. Стоящая на вооружении Эстонии техника способна отслеживать объекты, летящие на скоростях в четыре раза меньших, чем указанная ракета. Также отмечается, что у вооружённых сил прибалтийской страны нет и системы противовоздушной обороны соответствующего радиуса действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в небе над Эстонией истребитель ВВС Испании произвел случайный пуск боевой ракеты класса «воздух — воздух» AIM-120 AMRAAM. В результате происшествия никто не пострадал. Ракету или её обломки найти так и не удалось.

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