Москва, 14 августа, 2018, 09:49 — ИА Регнум. России следует вслед за США заморозить свое участие в Договоре по открытому небу, считает депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

Черкасский Андрей ИА REGNUM Иллюминатор в самолете

«Неплохо. В ответ России тоже надо заморозить своё участие в Договоре и запретить, наконец, кому не попадя летать над нашей территорией, где хотят», — отметил Никонов в соцсети.

По его мнению, такое решение не скажется негативно.

«Мы развединформацию и со спутников можем получать», — указал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, США заморозили сотрудничество с Россией в рамках Договора по открытому небу. Предполагается, что сотрудничество будет приостановлено до тех пор, пока президент США Дональд Трамп не предоставит комитетам конгресса сертификат о сотрудничестве по договору.

Вместе с тем в Совфеде подчеркнули, что Россия соблюдает договор с полным соответствием с договоренностями и их сроками.