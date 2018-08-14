Севастополь, 14 августа, 2018, 09:46 — ИА Регнум. Суд оштрафовал ГБУ «Севастопольский автодор» за игнорирование аварийно-опасных выбоин и просадок на дороге в одном из курортных посёлков города-героя. Об этом 13 августа сообщила пресс-служба Севастопольского городского суда.

Editor5807 Яма на дороге

«Нарушения выявлены при проверке сотрудниками ГИБДД состояния дорожного полотна в посёлке Любимовка напротив дома отдыха «Любоморье». «Севастопольский автодор» не выполнил в срок предписание об устранении нарушений и после повторной проверки», — отметили в суде и был привлечён к административной ответственности по части 28 статьи 19.5 КоАП РФ — повторное невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения», — отметили в суде.

Попытки оспорить штраф в размере 100 тысяч рублей со стороны ГБУ не увенчались успехом, суд оставил постановление без изменений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года житель Севастополя отсудил у местных чиновников почти полмиллиона рублей за ДТП, которое произошло из-за крупной ямы на дороге.