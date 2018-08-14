Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2018, 09:44 — ИА Регнум. Повышение пенсионного возраста — мера необходимая, проблемы в Пенсионом фонде РФ (ПФР) есть. Разговоры о повышении пенсионного возраста шли давно, люди знали, что когда-нибудь этот вопрос будет поднят, заявила корреспонденту ИА REGNUM управляющий отделением Пенсионного фонда РФ по Камчатскому краю Татьяна Мелехина.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

Одна из основных причин повышения возраста — это повышение размера пенсий неработающим пенсионерам. Не сегодняшний день пенсия очень маленькая, поэтому граждане, которым назначается пенсия, продолжают работать. Для того чтобы у российских неработающих пенсионеров была достойная пенсия, этот шаг нужно сделать.

«Также повышать возраст надо, потому что в стране улучшилось качество жизни, улучшились бытовые условия и условия труда, труд стал более автоматизированный. А для более безболезненного для людей повышения пенсионного возраста власти предусмотрели плавный переход выхода на пенсию, это не будет так критично», — высказала свою точку зрения Мелехина.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»