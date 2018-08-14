Благовещенск, 14 августа, 2018, 09:41 — ИА Регнум. Строительство основного моста через Амур с российской стороны перешло в решающую фазу — строители приступили к возведению опор и сборке пролетного строения, сообщил 14 августа руководитель УСК «Мост» Виталий Скнарин.

Дарья Драй ИА REGNUM Строительство моста

«Параллельно со строительством опор, мы начали собирать пролетное строение. На эту минуту собрано уже порядка 450 тонн металлоконструкций, заварено 7 стыков в полном сечении», — приводит его слова пресс-служба Минвостокразвития.

Скнарин добавил, что к настоящему времени полностью смонтирована конструкция для надвижки моста, которая будет задавать направление всему сооружению.

Отмечается также, что в другой части проекта — на мосту, расположенном над протокой Каникурганской, — строители закончили работы по надвижке пролетного строения. Его длина составляет 278 метров, а общий вес — около тысячи тонн. После того, как пролётное строение опустят, строители начнут бетонирование под будущую проезжую часть.

Напомним, строительство моста в КНР «Благовещенск-Хэйхэ» началось в декабре 2016 года. Предполагается, что строительные работы на объекте завершатся к концу 2019 года. В настоящее время строительство ведется в круглосуточном режиме, в работах задействовано более 550 человек.