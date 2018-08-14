Киев, 14 августа, 2018, 09:40 — ИА Регнум. Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов подверг жесткой критике предложение третьего президента Украины Виктора Ющенко разорвать торговые отношения с Россией. Суслов прогнозирует, что от разрыва торговых отношений Киев потеряет десятки миллиардов долларов. Об этом Суслов заявил 13 август в эфире телеканала «112 Украина».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Предложение Ющенко полностью прекратить торгово-экономические отношения нанесет экономике Украины колоссальный ущерб и ещё больше понизит уровень жизни украинцев. Это десятки миллиардов долларов в год. Более 30 млрд долл. от сокращения торговли с Россией. Только от потери транзита газа мы потеряем до 3 млрд долл. дохода в год. Так что, мягко говоря, Ющенко сделал явно не умное предложение», — сказал Суслов.

Он призвал Киев не терять позиции на российском рынке.

«Ющенко действительно прав, если брать не по объединениям стран как ЕС, а по странам, то сегодня именно Россия является крупнейшим торговым партнером Украины. Скажем прямо, для Украины это хорошо, потому что это дает ей значительный рынок для сбыта своих товаров и возможность закупать то, что критически важно для неё. Украина покупает в России большую часть ядерного топлива. Это важно для работы атомных электростанций, производящих в Украине более половины электроэнергии. Остановка этих станций означала бы полную катастрофу. Есть еще много других примеров», — рассказал Суслов.

Эксперт напомнил, что за последние три года Киеву не удалось наладить производство самолетов из-за разрыва кооперации с российскими компаниями. При этом Суслов отметил, что благодаря транзиту газа в ЕС по украинскому маршруту российский бюджет получает сотни миллиардов долларов.

«Есть примеры, где сотрудничество прекращено, например, в космической и авиационной отраслях… Три года Украина не может произвести ни одного самолета на заводах «Антонова». Украина правильно делает, что борется за сохранение транзита газа. Именно эти услуги дают российскому бюджету большие доходы. Благодаря транзиту через Украину и продаже газа в Европу Россия получает доходы в сотни миллиардов долларов», — подытожил Суслов.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе третий президент Украины Ющенко отметил, что Украине якобы недопустимо вести торговлю с Россией. Он возмутился тем фактом, что среди стран Россия все еще остается первым торговым партнером Украины.

Напомним, по итогам 2017 года Россия сохранила статус крупнейшего торгового партнера Украины. Согласно официальным данным, в прошлом году общая сумма товарооборота Украины с РФ составила 11 млрд долларов. Так, объем экспорта товаров в РФ в прошлом году составил 3,9 млрд долларов, что на 109,6% больше, чем годом ранее. Импорт из России составил 7,2 млрд долларов, или 139,9% роста. Таким образом, отрицательное сальдо в торговле Украины с Россией составило почти 3,3 млрд долл. Доля стран СНГ в украинском экспорте не превышает 16%, из которых доля России составляет 9,1% (3,93 млрд долл)., а доля Беларуси — 2,6% (1,14 млрд долл.).

Тем не менее по итогам 2017 года доля Евросоюза в украинском экспорте достигла 40,5% и стала самой высокой с 2004 года. Так, украинский экспорт товаров в страны ЕС увеличился на 31%, до 14,4 млрд долларов США, его объемы превысили уровень докризисного 2013 года. Среди наибольших европейских партнеров, куда более всего отправлялось украинской продукции, отметим Польшу — 2,72 млрд долл. (6,35% от всего украинского экспорта), Италию — 2,47 млрд долл. (5,7%), Германию — 1,75 млрд долл. (4,1%), Нидерланды — 1,67 млрд долл. (3,9%), Венгрию — 1,32 млрд долл. (3,1%), Испанию — 1,26 млрд долл. (2,9%).