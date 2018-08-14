Барнаул, 14 августа, 2018, 09:37 — ИА Регнум. Ограничивая максимальную стоимость школьной формы, Госдуме нужно не забыть, что уровни заработной платы в различных российских регионах отличаются в разы: для кого-то и комплект формы для учеников за три тысячи рублей может оказаться неподъёмной суммой. Так считает бывший учитель, сопредседатель Алтайского отделения ОНФ Марина Ермоленко.

Цитата из м/ф «Чебурашка идет в школу». Реж. Роман Качанов. 1983. СССР Магазин школьной формы

Комментируя в интервью корреспонденту ИА REGNUM предложение зампреда комитета Госдумы по образованию и науке Бориса Чернышова, она также подчеркнула, что тоже выступает за единую школьную форму.

«И дело, наверное, даже не в том, у кого одежда лучше, у кого хуже — школьная форма в принципе дисциплинирует. Сама в школе не один год отработала, и мне кажется что когда были посылы ввести единую школьную форму, это выглядело намного эффектнее и продуктивнее.

Что касается цены, то, я вижу рациональное зерно в инициативе ввести единую стоимость школьной формы. Потому что родители сейчас на подготовку к школе тратят огромные суммы. И кроме того, что рынок очень большой и люди теряются, что покупать, так ещё и качество не всегда соответствует цене.

Но сколько именно должна стоить школьная форма, мне сложно предположить. По логике, если у нас в каждом российском регионе своя средняя заработная плата, тогда и стоимость школьной формы в регионах должна отличаться», — резюмировала эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, о необходимости закрепить цены на школьную форму заявил накануне зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР). По его мнению, стоимость формы для учеников младших классов должна быть установлена на уровне трех тысяч рублей, а форма для старшеклассников не может превышать четыре тысячи рублей. Также он предложил отдать заказы на пошив школьной формы российским фабрикам.