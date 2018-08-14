Москва, 14 августа, 2018, 09:33 — ИА Регнум. Более половины граждан России полагают, что в дни «августовского путча» 1991 года в СССР ни окружение Бориса Ельцина, ни сторонники Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП) не занимали правильную позицию. Об этом говорят результаты опроса «Левада-центра».

David Broad Августовский путч. Баррикады у Дома Советов

Отмечается, что 53% опрошенных уверены в том, что ни одна из противостоящих сторон в те дни не была права. Лишь 10% респондентов считают, что прав был Ельцин, в правоте ГКЧП уверен только каждый сотый опрошенный.

По данным опроса, 38% граждан считают путч и то, что за ним последовало, трагическими событиями с гибельными для страны последствиями. Ещё более трети респондентов уверены в том, что августовский путч был лишь частным эпизодом борьбы за власть в высшем руководстве СССР. И только 6% опрошенных считают указанные события «победой демократической революции.

Социологический опрос был проведен специалистами «Левада-центра» 19−25 июля среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов России.

Как сообщало ИА REGNUM, исходя из результатов опроса, опубликованных в конце декабря 2017 года «Левада-центром», более половины жителей России сожалеют о распаде СССР, этот показатель достиг максимума с 2009 года. 52% опрошенных уверены, что распада Советского Союза можно было избежать.

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