Киев, 14 августа, 2018, 09:25 — ИА Регнум. За принятие некачественных секционных колодок для электровозов был обвинен в злоупотреблении служебным положением главный инженер производственного подразделения локомотивного депо филиала «Украинских железных дорог» (УЖД), сообщает 14 апреля «Укринформ».

Иван Шилов ИА REGNUM Железная дорога

Согласно сообщению, инженер принимал 4,2 тыс. секционных колодок, которые по химическому составу не соответствуют условиям договоров. Зная это, обвиняемый все равно принял колодки, действуя в сговоре с поставщиком. В результате депо получило ущерб в размере более 0,5 млн гривен ($18 тыс.). Теперь инженеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Напомним, ранее УЖД заключили контракт с Крюковским вагоностроительным заводом на поставку 54 вагонов-купе.