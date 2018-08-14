Пермь, 14 августа, 2018, 09:17 — ИА Регнум. Опыт Пермского края по распределению жилья в многоквартирном доме для такой категории льготников, как дети-сироты, возьмут на вооружение на федеральном уровне. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном минстрое, пермский опыт по ограничению доли квартир для сирот в общем объеме жилья в одном доме признан удачным.

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

Стоит отметить, что на местном уровне новшество начали внедрять не так давно. С 1 января 2018 года в отношении распределения жилья для детей-сирот действуют новые правила. Инициатором выступил губернатор. Если раньше сироты могли претендовать на половину (50%) квартир в доме, то теперь под распределение для этой льготной категории граждан попадает только 25% от общего количества квартир дома.

По словам министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, пермский опыт признан удачным. В июле на федеральном уровне принято решение обобщить его и изменить федеральные правила предоставления жилья по аналогии с инициативой Прикамья. С января 2019 года, согласно изменениям в 159-ФЗ, все соответствующие дома будут заселяться сиротами не более чем на 25%.

В 2018 году на территории Пермского края для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, планируют приобрести более 1 тыс. квартир. Стоит отметить, что в 2017 году в регионе на 150 млн рублей увеличилось финансирование из местного бюджета по сравнению с 2016 годом на покупку квартир для сирот. В целом за счёт бюджетов разного уровня выделялось 966,6 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 июля Госдума приняла закон, который предписывает застройщику определять число квартир в новостройках для детей-сирот. Общее количество квартир, предоставляемых детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в одном многоквартирном доме, устанавливается законодательством субъекта РФ и при этом не может превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме.

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