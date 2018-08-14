Москва, 14 августа, 2018, 09:10 — ИА Регнум. Эксперты национальной системы мониторинга качества намерены проверить 32 торговые марки яблочного сока российского и импортного производства. Об этом сообщается на сайте Роскачества.

Борис Кустодиев. Яблоневый сад. 1918

«Эксперты проверят, есть ли на рынке «порошковый» сок, действительно ли он был сделан из яблок или это смесь воды и ароматизаторов, а также отрейтингуют сок по пользе, вкусу и по соотношению цена-качество», — сообщили в организации.

Кроме российских соков, специалисты проверят продукцию торговых марок из Сербии, Франции, Белоруссии и Армении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа специалисты Роскачества опровергли многочисленные сообщения в СМИ о якобы «накачанных селитрой, нитратами и сахарами» арбузах на прилавках российских супермаркетов и рынков.

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