Москва, 14 августа, 2018, 09:09 — ИА Регнум. Праздник в честь Всемилостивого Спаса и Пресвятой Богородицы, известный как Медовый Спас, наступил для православных верующих 14 августа. С этого дня начинается Успенский пост, который продлится до 28 августа — праздника Успения Богородицы.

Николай Маковский. Пасека

Новый храм будет освящен патриархом Московским и всея Руси Кириллом в московском районе Строгино, сообщает пресс-служба предстоятеля РПЦ. Церковь возведена в честь Новомучеников и исповедников Российских

Праздник посвящён памяти Происхождения честных древ Животворящего Креста, он был установлен в Константинополе в IX веке. В этот день часть креста, на котором был распят Иисус Христос, переносили в храм Святой Софии из домовой церкви византийских императоров, где он находился в течение года.

В России праздник стали называть Медовым Спасом, так как после литургии освящали воду и мед. В это время пчеловоды как раз начинали собирать мед. Дары делили между нуждающимися, за богослужением следовало застолье с блинами, сладостями, созревшими овощами и фруктами.