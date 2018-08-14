Гётеборг, Швеция, 14 августа, 2018, 09:06 — ИА Регнум. В ночь на 14 августа на юго-западе Швеции вандалами были сожжены десятки автомобилей, передает немецкий телеканал N-TV.

Richard Hopkins Горящая машина

В Гётеборге было уничтожено или сильно повреждено по меньшей мере 88 машин, поджоги автомобилей случились также Тролльхеттане. В этом городе полицейские были атакованы камнями.

Очевидцы происшествия сообщили местной прессе, что видели молодых людей в масках, одетых в черные одежды. Мотив их действий не ясен.