Петропавловск-Камчатский, 14 августа, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Отношение к повышению пенсионного возраста положительное. Такой шаг властей приведет к увеличению пенсий нынешних пенсионеров, заявил корреспонденту ИА REGNUM председатель Камчатской краевой организации общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» Петр Скрипник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пенсия Былое и думы

Кроме того, повышению пенсионного возраста снизит нагрузку на экономику, увеличит число работающих граждан, которых в стране не хватает, то есть этот шаг даст позитивный толчок к дальнейшему развитию страны.

«Молодые люди должны с момента выхода на работу заботиться о своей пенсии, может быть, заключать договора о накопительной пенсии. Но, к сожалению, молодежь сейчас не очень активная и не задумывается о своей будущей пенсии, в основном люди в России надеются на государство», — высказал свое мнение Скрипник.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»